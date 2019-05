publié le 21/05/2019 à 15:16

En 2014, la reine Elizabeth II postait son premier tweet. Cinq ans plus tard, elle postait sa première photo sur Instagram. Et en 2019, à 93 ans, la grand-mère des princes William et Harry a décidé d'engager un community manager pour s'occuper de ses réseaux sociaux.



Comme le rapporte le site de BFMTV, Kensington royale propose sur son site officiel un poste de "Digital communications officer", autrement dit un spécialiste des réseaux sociaux. Avec un salaire d'environ 30.000 livres (un peu moins de 35.000 euros) par mois, l'employé devra, du lundi au vendredi, pendant 37,5 heures, "trouver de nouveaux moyens pour maintenir la présence de la reine visible aux yeux du public".

À Buckingham Palace, au sein du bureau du secrétaire personnel de la souveraine, le community manager rejoindra une "équipe vive et dynamique". Si la photo, la communication et les têtes couronnées sont vos dadas : "Vous êtes l'expert dont nous avons besoin", souligne le site. Attention, vous n'avez que jusqu'au 22 mai à 23h55 pour postuler.