Meghan Markle aperçue pour la première fois depuis la crise du "Megxit"

publié le 15/01/2020 à 15:29

Sortir du carcan de la famille royale oui, mais pas au prix d'un silence absolu. La duchesse de Sussex Meghan Markle compte bien mettre à profit son image et sa liberté retrouvée pour soutenir des causes qui lui tiennent à cœur. L'ancienne actrice de la série Suits a été photographiée le 14 janvier lors de son arrivée à l'aéroport Victoria Harbour. La jeune mère est sortie de sa villa canadienne luxueuse et bunkerisée pour rendre visite à une association : le Downtown Eastside Women's Center de Vancouver. Cet organisme se charge d'aider des femmes isolées. Meghan Markle a pris le thé avec les membres du centre afin de leur apporter son soutien, ses bonnes ondes et un coup de projecteur toujours très efficace.

C'est la première fois que la duchesse s'exposait publiquement depuis le "Megxit" qui embrase la presse britannique. La nouvelle indépendance du couple Harry et Meghan vis-à-vis de la famille royale a provoqué une onde de choc dans tout le royaume. La reine Elizabeth a même convoqué une réunion d'urgence avec les plus éminents membres de la famille Windsor pour régler le plus pacifiquement la question et permettre à Megahn et Harry de s'affranchir de certaines obligations.

Le couple pense s'établir sur le long terme au Canada, un pays du Commonwealth dont Elizabeth II est la cheffe d'Etat. Une façon pour le couple qui vient d'accueillir son premier enfant d'échapper à la pression de la presse britannique et de la famille Windsor. Depuis l'annonce de ce petit schisme royal, Meghan réside dans une très belle demeure évaluée à 14 millions de dollars sur l'île de Vancouver, face à la mer. C'est ici que Harry, Archie et elle-même ont passé les vacances de Noël loin de la Couronne et des héritiers au trône, Charles, William et George.

Meghan Markle was spotted Tuesday all smiles as she boarded a seaplane after leaving the $14million Vancouver Island home where she and Prince Harry spent the holidays with Archie. #meghanmarkle pic.twitter.com/duZeQGuAaz — louie. Tawatha (@louietawatha) January 14, 2020