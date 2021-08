Meghan Markle a 40 ans : retour sur les images marquantes de sa vie

Meghan Markle fête ses 40 ans ce 4 août. L'actrice de Suits est désormais l'une des personnalités les plus connues et les plus scrutées de la famille royale. Femme engagée, elle travaille avec plusieurs associations via sa fondation Archewell, créée avec son époux. Femme forte, elle a révélé publiquement avoir eu une fausse-couche en juillet 2020 et a accusé la famille royale de racisme, entre autres, lors de son interview avec Oprah Winfrey en mars dernier.

Le 19 mai 2018, Meghan Markle et le prince Harry se disait "Yes" dans la chapelle Saint-Georges au château de Windsor et les regards émerveillés du monde entier. Après un an de vie commune, les deux époux ont agrandi leur petite famille avec la naissance de leur premier enfant, le 6 mai 2019. Archie Harrison Mountbatten-Windsor, un beau "cadeau d'anniversaire" qui avait été annoncé le 13 octobre 2018, soit six mois après la cérémonie de mariage.

Entre la grossesse très médiatisée de la duchesse de Sussex et, bien évidemment, les engagements liés à la famille royale, le jeune couple a passé une année haute en couleurs. Sans oublier la "crise" du Megxit, leur déménagement à Los Angeles et la naissance de leur fille Lilibet Diana, le 7 juin 2021.