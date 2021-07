Le père de Meghan Markle va faire appel à la justice pour pouvoir voir Archie et Lilibet

La relation reste tendue entre Meghan Markle et son père, Thomas. Preuve en est cet épisode judicaire dans lequel se lance le père de la duchesse de Sussex. Il a annoncé saisir la justice pour pouvoir voir les enfants de sa fille et du prince Harry, Archie (deux ans) et Lilibet (un mois).

Comme le relève BFM TV, Thomas Markle, 77 ans, s'est exprimé à ce sujet dans une vidéo diffusée jeudi par Fox News. "Je vais faire une demande à la justice californienne afin d'obtenir le droit de voir mes petits-enfants dans un futur proche", a-t-il indiqué dans cette interview réalisée à son domicile au Mexique.

"Nous ne devrions pas les punir pour le mauvais comportement de Meghan et Harry. Archie et Lilisont des enfants. Ce ne sont pas des politiques. Ce ne sont pas des pions. Ils n'ont rien à voir dans l'histoire", a ajouté Thomas Markle.

Une relation refroidie en 2018

Ces déclarations interviennent alors que Meghan Markle et son père sont en froid depuis 2018. Thomas Markle avait notamment mis la famille royale britannique dans l'embarras avant le mariage de Meghan et Harry avec une série de fausses paparazzades rémunérées. Depuis, le père et la fille ne se sont pas adressés la parole et Thomas Markle a régulièrement critiqué sa fille et la famille royale dans les médias britanniques.