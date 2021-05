Harry et Meghan : vont-ils perdre définitivement leurs titres ?

publié le 17/05/2021 à 19:47

Le duc et la duchesse de Sussex. Voilà des titres que certains au palais de Buckingham voudraient bien voir disparaître une bonne fois pour toutes. D'après les sources du Daily Mail, les employés du Palais voudraient que le prince Harry et son épouse aillent jusqu'au bout de leur initiative et de leur exil volontaire en abandonnant leurs attributs royaux. Les récentes déclarations du prince ont été analysées avec "perplexité et un sentiment de trahison".

Après l'interview chez Oprah, Harry et Meghan continuent de prendre la parole pour évoquer, notamment, leurs difficultés à vivre la pression médiatique. La famille royale est souvent décrite comme une prison dont il est difficile de s'échapper. Une prison dont les geôliers sont les propres membres de sa famille... Dans un podcast de 90 minutes, Harry a expliqué qu'il voulait briser le cercle de toxicité qui l'a fait souffrir. Pour ne pas blâmer son père directement, il a simplement expliqué que le prince Charles l'a éduqué comme lui-même a été éduqué... "Il m'a traité comme il a été traité", a-t-il déclaré.

Mais en voulant gentiment déresponsabiliser son père, il a indirectement attaqué la personnalité de la reine et du duc d'Édimbourg que le Royaume-Uni vient tout juste d'enterrer. L'éducation à la dure de Charles et l'incapacité de la famille à faire dans la douceur a été l'un des axes narratifs de la série The Crown sur Netflix. Un regard entre fiction et réalité qui a écorné l'image de l'institution... Ce mauvais timing a fortement déplu. Pour ces salariés et conseillers royaux qui parlent encore aux tabloïds, il faudrait couper définitivement le cordon avec les Sussex et leur retirer le droit de se faire appeler duc et duchesse.

"Où est la compassion pour son père ?"

Un ami de Charles a relevé une forme d'hypocrisie dans l'analyse de Harry. "Si vous suivez sa logique, il faudrait voir les membres de la famille royale comme des gens normaux. Ça veut dire que Charles était un père veuf qui a fait de son mieux, note-t-il. Harry parle de compassion, mais où est la compassion pour son père ? Où est la compassion pour sa famille alors qu'on vient d'enterrer l'un de ses membres ?"

Pour l'heure, la famille royale mise plutôt sur une réconciliation. Aucune décision n'a été prise pour retirer aux Sussex leurs titres, une appellation importante pour la nouvelle carrière de Harry et Meghan. Harry sera de retour dans son pays natal le 1er juillet pour inaugurer une statue de sa mère, Diana. La naissance de son deuxième enfant pourrait aussi apporter un peu de joie et de légèreté et peut-être rapprocher Harry de William et Charles... Les chroniqueurs royaux ne manqueront pas de faire attention à chaque mot et geste lors de ces prochains événements.