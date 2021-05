Meghan et Harry publient de nouvelles photos d'Archie pour son anniversaire

publié le 07/05/2021 à 12:39

Archie Mountbatten-Windsor, le fils d'Harry et Meghan a fêté ses deux ans le 6 mai dernier. À cette occasion, le couple qui a déclenché une véritable tempête au sein de la famille royale après son interview avec Oprah Winfrey, a dévoilé deux nouveaux clichés de leur garçon.

Les photos ont été publiées sur le site de la Archewell Foundation, la fondation d'Harry et Meghan. Le couple encourage les lecteurs et les lectrices à faire un don pour l'équité vaccinale. "Beaucoup d'entre vous ont fait des dons à de nombreuses œuvres caritatives en son nom (Archie, ndlr) et réalisez en retour un acte de service, tout cela par la bonté de votre cœur. Vous levez des fonds pour celles et ceux qui en ont le plus besoin (...) Nous vous en sommes infiniment reconnaissants", écrivent Meghan et Harry.

Ils poursuivent en décrivant que la pandémie de coronavirus ne pourra être vaincue que si "tout le monde a le même accès au vaccin". Ainsi, Harry et Meghan encouragent les dons pour envoyer des vaccins "aux familles vulnérables" aux quatre coins du globe.

"Nous ne trouvons pas d'autre choix plus résonnant pour célébrer l'anniversaire de notre fils. Même une petite contribution peut avoir un effet boule de neige. Ensemble, nous pouvons nous élever, nous protéger et prendre soin les uns des autres", conclut le couple.