publié le 19/05/2020 à 10:30

Accompagné de plusieurs personnalités, le couple princier Kate et William a diffusé un message de soutien à travers le Royaume-Uni par le biais des radios anglaises ce lundi 18 mai, pour sensibiliser les britanniques à propos de maladies mentales.

"Nous sommes tous connectés. Et parfois, simplement dire comment on se sent peut faire une grande différence. Donc maintenant, unissons-nous à travers le Royaume-Uni et tendons la main à quelqu’un", voici le message principal que les Britanniques ont reçu dans le cadre de campagne de sensibilisation, lancée avec le prince Harry en 2016 au travers de la Royal Foundation, comme le précise Paris Match.

Le couple princier a souhaité diffuser un message de tolérance : " Si vous luttez, c’est important d’en parler. Ou si quelqu’un que vous connaissez agit différemment, demandez-lui comment il va. Utilisez cette période pour envoyer un message", a déclaré Kate en manifestant son soutien.