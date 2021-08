Meghan et Harry : la popularité du prince a subi "une véritable dégringolade"

C'était il y a plus d'un an. Le 8 janvier 2020, le prince Harry et son épouse Meghan Markle, alors duc et duchesse de Sussex, créent la surprise en renonçant à leur rôle au sein de la famille royale. Pour la première de Jour J sur RTL, Flavie Flament revient sur ce drame qui a chahuté une nouvelle fois Buckingham.

Un an et demi après leur mariage sous les yeux du monde entier et le regard bienveillant de la Reine Elisabeth II, le couple met brutalement un point final aux nombreux mois de tension avant de s'envoler pour le Canada. Si cet événement est un véritable coup dur pour l'Angleterre, il n'est pas sans rappeler les autres drames survenus au sein de la famille royale. "Chacun se rappelle du mariage chaotique entre Charles et Diana, explique Thomas Pernette, reporter à Point de vue et spécialiste des têtes couronnées. Mais aujourd'hui, avec la résonnance des réseaux sociaux, cet épisode avec Meghan et Harry a pris une ampleur considérable".

"Harry reste le prince terrible de la monarchie, mais c'est aussi un homme qui était adoré des Britanniques et qui a épousé une femme qui a apporté un vent de fraîcheur", continue le spécialiste. Aujourd'hui, la popularité du Prince Harry est au plus bas. "Avant le "Megxit", le Prince avait 77 % d'opinions positives, aujourd'hui il est à 31%, c'est une véritable dégringolade", confirme Thomas Pernette.

Après avoir signé des contrats notamment avec Spotify et Netflix, Harry sortira en 2022 un livre sur ses mémoires. Une œuvre qui devrait, une fois de plus, déplaire à la Reine Elizabeth et à toute la famille royale britannique.

L'invité de "Jour J"

Thomas Pernette : reporter à Point de vue et spécialiste des têtes couronnées