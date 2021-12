Meghan et Harry dévoilent la première photo de Lilibet dans leur carte de vœux

"En vous souhaitant de joyeuses fêtes de fin d'année et une nouvelle année prospère", écrit le couple dans sa carte de vœux. Harry et Meghan ont dévoilé une photo de leur fille pour la première fois, un cliché réalisé par Alexi Lubomirski et partagé sur Twitter jeudi 23 décembre par le journaliste Max Foster.

Sur ce portrait de famille, réalisé sur le perron de leur maison, le couple apparaît tout sourire dans un look décontracté, en jeans et chemise pour Harry, col roulé pour Meghan. Archie, deux ans, arbore le même style que son père. Assis sur la jambe de ce dernier, le petit garçon semble d'ailleurs avoir hérité de sa couleur de cheveux. Lilibet, née le 4 juin dernier en Californie, aux États-Unis, est, elle, vêtue d'une barboteuse blanche et est portée à bout de bras par Meghan.

"Archie a fait de nous une maman et un papa, Lilibet a fait de nous une famille", peut-on lire sur la carte de vœux, dans laquelle le couple rappelle également son engagement dans plusieurs causes. En 2021, Meghan et Harry ont notamment fait des dons pour les familles évacuées d'Afghanistan et aux familles américaines ayant besoin d'un congé parental payé.