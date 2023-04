"MasterChef Espagne" : 44 cas d'intoxication alimentaire après un épisode

Le producteur de MasterChef en Espagne a présenté ses excuses après l'intoxication de 44 personnes durant une émission. Après la diffusion de l'épisode, dimanche 9 avril, une employée d’Oceanogràfic, le plus grand aquarium d’Europe, dans lequel a été tourné MasterChef, a pris la parole sur les réseaux sociaux.



L'employée a indiqué, lundi 10 avril au matin, dans un tweet, que "plus de 70 personnes ont fini intoxiquées", après le repas, rapporte El Pais, qui en a dénombré 44, selon les sources du ministère de la Santé. Lors de l'épreuve, les équipes devaient préparer un plat mêlant cuisine indienne et méditerranéenne, dans un menu composé principalement de fruits de mer.

La société de production, Shine Iberia, a regretté l'incident et a rappelé qu'il s'agissait "d'un cas absolument exceptionnel au cours de ces 11 dernières années". Elle a ajouté : "Les aliments ont été analysés à la source avec des résultats positifs et la traçabilité a été garantie tout au long du processus, comme cela a été rapporté et documenté aux autorités sanitaires compétentes".

