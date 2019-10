publié le 16/10/2019 à 15:48

C'est une séparation hollywoodienne qui n'en finit pas de défrayer la chronique. Jeremy Renner, la star de la saga Avengers, séparée de Sonni Pacheo depuis 5 ans, est accusé de "menaces de mort" et "chantage" par cette dernière.

Dans des documents rapportés par le média américain TMZ, Jeremy Renner aurait menacé de se suicider devant son ex-femme, au domicile familial, en s'enfonçant un pistolet dans la bouche. Il aurait finalement tiré dans le plafond, alors que leur fille Ava, 6 ans, dormait dans la maison.

Sonni Pacheco révèle aussi que Jeremy Renner aurait été plusieurs fois sous l'emprise de drogues, au cours de l'année passée, alors qu'il avait la garde d'Ava. Il aurait même laissé de la cocaïne sur le comptoir de la salle de bain, en présence de la fillette. Plus encore, Jeremy Renner aurait, en novembre 2018, avoué à un ami, sous effet de la drogue et de l'alcool, qu'il voulait que son ex-femme "disparaisse", car il ne pouvait plus "la supporter".

Jeremy Renner contre-attaque

L'acteur de 48 ans a riposté avec des documents légaux, assurant que son ex-femme aurait créé de fausses allégations sur sa consommation de drogue et d'alcool. Il aurait passé pendant trois mois des tests de dépistage, tous négatifs. Il assure avoir même engagé "un expert de la santé mentale" pour "surveiller ses visites" avec sa fille afin de prouver qu'il est sobre et capable de s'en occuper.

Son avocat s'est confié au magazine américain People, en déclarant : "Le bien-être de sa fille Ava est et restera le principal objectif de Jeremy. C'est au tribunal de décider. Il est important de noter que les dramatisations de Sonni sont un récit unilatéral avec un seul objectif bien précis [nuire à Jeremy Renner]". Une audience au tribunal est prévue le 7 novembre 2019.

Une séparation houleuse depuis 5 ans

Le couple, qui s'était marié en toute discrétion en 2014, s'était séparée quelques mois plus tard avec pertes et fracas. Sonni Pacheco avait en effet accusé Jeremy Renner de lui avoir dérobé son passeport canadien et son certificat de naissance. Elle avait demandé au juge la garde exclusive de leur fille Ava, alors âgée d'un an. Finalement, la garde partagée avait été déclarée par la justice, mais les deux stars sont toujours en guerre.