publié le 12/10/2018 à 16:11

Quelques mois après le mariage de Meghan Markle et du prince Harry, c'est une autre union royale qui est célébrée dans la Chapelle St George de Windsor. Eugenie, la cousine des princes William et Harry, va épouser Jack Brooksbank ce vendredi 12 octobre 2018.



Dès 9h15, les invités ont affronté de terribles bourrasques de vent. Parmi les stars, la famille Delevingne (Poppy, Cara et James), le chanteur Robbie Williams, accompagné de son épouse Ayeda Williams et sa mère Janet Williams. La mannequin Naomi Campbell est aussi de la partie, ainsi que James Blunt en compagnie de son épouse Sofia Wellesley.

Vers 11h38, le futur marié Jack Brooksbank est arrivé sur les lieux de la cérémonie. Il n'est pas militaire donc il ne porte pas l'uniforme comme les princes Harry ou William. Pour lui, c'est le costume traditionnel du gentleman britannique et la fameuse queue de pie.