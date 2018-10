publié le 11/10/2018 à 17:32

Il va devenir le cousin par alliance des princes Harry et William. Ce vendredi 12 octobre, le jeune Jack Brooksbank va épouser la princesse Eugenie. Comme Kate Middleton ou Meghan Markle avant lui, il va rejoindre le cercle très fermé de la famille royale britannique par le mariage.



Cette union ne sera pas aussi suivie que le grand mariage de cette année 2018 entre l'actrice Meghan Markle et le prince William. Le monde entier (et les États-Unis et le Royaume-Uni en particulier) avaient multiplié les éditions spéciales plusieurs jours avant la cérémonie ; cérémonie qui n'a pas manquée - même en France - d'être suivie par des dizaines de millions de curieux. La princesse Eugenie n'est que la neuvième dans l'ordre de succession et elle a pu bénéficier d'une vie plus discrète et calme que ses cousins, les fils de Charles, l'héritier au trône et de la très médiatique Diana. Le 12 octobre 2018 sera cependant son grand jour.

Jack Brooksbank a 32 ans, il fréquente la princesse Eugenie depuis un peu plus de 8 ans maintenant. Fils d'une cheffe d'entreprise et d'un expert-comptable, Jack a rencontré Eugenie en février 2010 dans une station de ski huppée des Alpes. Il n'a jamais été très éloigné de la couronne puisqu'il travaillait avec Guy Pelly à la direction du club Mahiki de Londres où Kate et William avaient leurs habitudes. Il a aussi travaillé dans un pub de Chelsea où il a rencontré le prince Harry. Et il n'oublie pas Hollywood dans son tableau de chasse et son carnet d'adresses puisqu'il promeut aujourd'hui la tequila lancée (puis vendue) par George Clooney.

Jack espère fonder son propre petit empire de la restauration et, en attendant, remplit parfaitement son rôle de gendre idéal. "Jack est un jeune homme absolument formidable", a déclaré son futur beau-père, le prince Andrew. Même son de cloche chez Sarah Ferguson, belle-mère très médiatique, qui a déclaré : "Nous aimons Jack et je suis très impatiente d'avoir un fils. (...) Il apporte de la lumière et de la joie". Détail amusant, le chien d'Eugenie, lui aussi, s'appelle "Jack". Une pure coïncidence promet la princesse.

Un grand romantique

> Princess Eugenie describes 'perfect moment' of Jack's proposal

Jack a demandé en mariage Eugenie lors d'un voyage au Nicaragua. "Il y avait un volcan, le soleil se couchait, les oiseaux s'envolaient...", commençait Jack lors de la traditionnelle interview de fiançailles. "La lumière était sublime et j'ai d'ailleurs dit : 'c'est un moment formidable'... et il m'a demandé en mariage", a conclu Eugenie face aux caméras de SkyNews.



Désormais un beau saphir Padparadscha (rose) encerclé de dix diamants étincelants orne l'annulaire d'Eugenie. "Un saphir qui change de couleur et d'éclat... comme Eugenie", a décrit le futur époux dans un élan romantique. Certains experts estiment cette bague à 100.000 euros, soit deux fois plus que la bague de Meghan Markle.