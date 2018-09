publié le 20/09/2018 à 14:03

Le 12 octobre 2018, le Royaume-Uni va avoir droit à un nouveau mariage royal. C'est la princesse Eugenie, la cousine des princes William et Harry, qui va épouser Jack Brooksbank. La jeune femme n'est pas aussi célèbre que les enfants de Charles et Diana, la presse spécialisée préférant toujours la ligne directe pour remplir les pages des magazines, mais elle est tout de même 9ème dans l'ordre de succession au trône. Cela mérite bien un joli mariage.



Comme Kate, William, George, Charlotte, Louis, Harry et Meghan, les futurs mariés d'octobre habitent déjà Kensington Palace. Eugenie et Jack sont habitués au protocole mais ils disposent d'une liberté considérable par rapport à leurs cousins et voisins. Le moment le plus médiatique de leur vie sera certainement leur union et la cérémonie ne manquera pas d'être impitoyablement comparée à celles de ces dernières années. Le couple aura aussi l'occasion de moderniser son approche si tel est son choix.

Le lieu

La princesse Eugenie profitera du même cadre idyllique que Meghan Markle et le prince Harry quelques mois plus tôt. Le mariage sera public et prendra place dans la chapelle St George de Windsor, tout comme Harry et Meghan. Le couple a invité 1.200 personnes dont de nombreuses bonnes âmes de la ville de Windsor comme des enfants, des membres d'associations ou des employés du service public. Les nouveaux époux prendront eux aussi un carrosse pour une courte procession dans les rues de la ville. Il ne faudrait pas que la comparaison avec Harry et Meghan soit embarrassante.

Pour l'héritier direct du trône, le prince William, la famille royale a vu plus grand. William et Kate Middleton se sont unis devant les caméras du monde entier dans la majestueuse Westminster Abbey de Londres. Charles et Diana avaient fait encore plus grand en s'unissant dans la Cathédrale St Paul. Privilège pour les héritiers direct : le balcon de Buckingham Palace. La foule se réunit souvent par milliers devant les grilles du palais dans l'attente d'un baiser entre les nouveaux époux. Harry, Meghan, Eugenie et Jack n'ont pas droit à cet honneur (et ce moment de stress supplémentaire).

La robe

Meghan Markle, qui a gravit les marches seule, avait de son côté opté pour un long voile transparent Crédit : Andrew Matthews / POOL / AFP

La simplicité et sa sobriété de la robe de Meghan Markle a été saluée par les nombreux spectateurs et invités du mariage princier de l'année. L'ex-actrice américaine de la série Suits portait samedi 19 mai 2018 à Windsor une robe de mariée créée par la styliste britannique Clare Waight Keller, directrice artistique de la maison de haute couture française Givenchy.



À la fois moderne et élégante, mettant en valeur la silhouette svelte de la jeune femme de 36 ans, la robe à encolure bateau comporte une courte traîne et un long voile avec broderie en dentelle. Ce voile léger et imposant était porté par plusieurs enfants durant la périlleuse montée des marches de la chapelle Saint-George. Il était d'une longueur de cinq mètres, et brodé de fleurs représentant les 53 pays du Commonwealth. La mariée a également ajouté deux fleurs de son choix, dont un pavot de Californie, dont elle est originaire. Meghan portait aussi des chaussures Givenchy et un diadème de diamants de 1932, prêté par la reine Elizabeth II, la grand-mère de Harry. Ses boucles d'oreilles, et un bracelet, sont signés Cartier.

William et Kate suivis de Harry et Pippa Crédit : Sipa

Kate Middleton disposait de l'une des plus belles robes de l'histoire des mariages royaux. Les amoureux de la famille royale, considère la création de la maison Alexander McQueen et de sa styliste Sarah Burton, comme un chef-d'oeuvre. La robe de dentelle comportait des pièces de tissu pour rembourrer les hanches et marquer un peu plus encore la taille de guêpe de la jeune mariée. Un ruban bleu, signe de chance, était dissimulé dans le tissu et les manches rappelait la robe d'une certaine Grace de Monaco.



Une tiare Cartier de plus de mille diamants a aussi été prêté par la reine à l'occasion, un cadeau reçu des mains de son père George VI pour son dix-huitième anniversaire. La traîne n'était pas spectaculaire pour éviter un rapprochement trop direct avec la détentrice du record : Diana (7,62 mètres). L'intérêt du public s'est plutôt porté sur celle qui la soulevait : la sœur de la mariée, Pippa Middleton et sa robe moulante.



La princesse Eugenie garde encore le secret sur sa robe. Seule confidence de la jeune femme : la maison de couture est britannique. Alexander McQueen, Vivienne Westwood ou encore l'écolo Stella McCartney pourraient être de bons choix. La reine pourrait une nouvelle fois ouvrir les coffres du trésor monarchique pour couvrir la tête de la princesse de diamants.

La bague

L'exquise bague de fiançailles de la princesse Eugenie et son saphir rose Crédit : Sipa

Jack a demandé en mariage Eugenie lors d'un voyage au Nicaragua. "Il y avait un volcan, le soleil se couchait, les oiseaux s'envolaient...", commençait Jack lors de la traditionnelle interview de fiançailles. "La lumière était sublime et j'ai d'ailleurs dit : 'c'est un moment formidable'... et il m'a demandé en mariage", a conclu Eugenie face aux caméras de SkyNews.



Désormais un beau saphir Padparadscha (rose) encerclé de dix diamants étincelants orne l'annulaire d'Eugenie. "Un saphir qui change de couleur et d'éclat... comme Eugenie", a décrit le futur époux dans un élan romantique. Certains experts estime cette bague à 100.000 euros, soit deux fois plus que la bague de Meghan Markle.





Cette dernière, en or jaune, présente trois diamants blancs d'une taille très respectable. Le prince Harry l'aurait dessinée lui-même, selon certains médias britanniques. Une vraie différence avec son frère aîné qui avait offert à Kate Middleton la bague de fiançailles de sa mère Diana. Le bijou orné d'un saphir était d'ailleurs en possession du jeune Harry à la mort de Diana. Charles - qui lui possédait l'anneau depuis le divorce - avait demandé à ses deux fils de conserver un objet de leur choix appartenant à leur mère.



Harry avait choisi la bague et William une montre Cartier. Avant les fiançailles entre William et Kate, le jeune frère a alors confié la bague de Diana à son frère aîné pour sa nouvelle belle-sœur. Nul ne connaît les raisons de ce don : l'affection pour son frère ou Kate ou la volonté que le saphir soit transmis entre les héritiers directs de la couronne.

La bague de Diana portée par Kate Middleton Crédit : Sipa

Le titre de noblesse

Eugenie conservera son titre de princesse ("Son Atlesse royale") et aucun titre ne sera probablement accordé à son époux Jack. Tout dépendra du bon vouloir de la reine. Elle pourrait confier le titre d'"Earl" mais n'ira probablement pas jusqu'au niveau d'un duché.



Les épouses des princes William et Harry ont obtenu le titre de duchesse. Après leurs mariages, la reine Elizabeth II a confié le duché de Cambridge à William et celui de Sussex à Harry.



Ces titres ont des conséquences pour les enfants de ces couples. George, Charlotte et Louis sont des princes et princesses. Ils sont dans la ligne directe de succession pour le trône et leurs parents souhaitaient qu'ils soient au même niveau et que George ne soit pas le seul prince.

Les deux familles du prince Louis : les Windsor et les Middleton Crédit : Matt Holyoak

Les enfants de Meghan et Harry pourraient ne pas récupérer le titre de prince ou princesse, sauf si le prince Charles devient roi avant la naissance de ces enfants. En effet, les petits-enfants du monarques sont traditionnellement élevés au titre de prince et princesse. Pour la transmission du titre de duc de Sussex (celui de Harry), la tradition voudrait que seul le fils aîné de Meghan et Harry hérite du titre et qu'une fille reçoivent simplement le titre de "Lady".



Les enfants de Jack et Eugenie ne devraient pas recevoir de titre, sauf si Jack est fait "Earl" par la reine. La jurisprudence des enfants de la princesse Anne, la fille de la reine Elizabeth II, devrait s'appliquer. Ses enfants, Mark et Zara, portent simplement le patronyme de leur père : Philipps. Les enfants de la princesse Eugenie pourrait, sur ce modèle, simplement porter le nom de leur père : Brooksbank.