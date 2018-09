Eugenie et Jack lors du mariage de Harry et Meghan à Windsor le 19 mai 2018

Elizabeth II, son mari Philippe et derrièere eux : le prince Andrew et les princesses Beatrice et Eugenie

Eugenie et Beatrice sont devenue les stars, malgré elles, du mariage de Kate et William

publié le 10/09/2018 à 20:16

Vous ne connaissez sans doute pas son nom, mais son visage est sur toutes les photos de la famille royale britannique depuis sa naissance, le 23 mars 1990. La princesse Eugenie, la plus jeune fille du prince Andrew et de Sarah Ferguson, va enfin quitter le second rang où elle est reléguée depuis toujours, pour occuper la lumière à l'occasion de son mariage le 12 octobre 2018



Eugenie d'York est l'une des petites-filles d'Elizabeth II, la cousine de William et Harry, la nièce de Charles et Diana et neuvième dans l'ordre de succession au trône britannique. Elle a une grande sœur, la princesse Beatrice et leur célébrité demeure toute nationale. Seuls les héritiers directs de la couronne ont, semble-t-il, les honneurs de la presse internationale.

Avec les précédents mariages royaux, le public du monde entier a pu découvrir parmi les invités, un peu dans l'arrière-plan, la princesse Eugenie. Dans un premier temps, les réseaux sociaux se sont considérablement amusés des tenues d'Eugenie et sa sœur Beatrice le jour du mariage de Kate Middleton et du William. Chapeaux improbables, robes douteuses... Il n'en fallait pas plus pour que les deux cousines soient comparées aux méchantes belles-sœurs de Cendrillon.

Ce serait mesquin de réduire l'existence de la princesse Eugenie à ce simple "fashion faux-pas". Diplômée en littérature et en histoire de l'art, Eugenie est désormais directrice de la Hauser & Wirth Art Gallery à Londres. Elle est plutôt discrète puisque son rang ne l'oblige pas à représenter officiellement et régulièrement la couronne, elle ne reçoit d'ailleurs aucune rémunération de la fameuse "Privy Purse" (cassette royale) de la famille royale. Elle apparaît simplement pour défendre les intérêts de ses œuvres de charité : le Teenage Cancer Trust et Children in Crisis.

Qui est son futur mari ?

Jack Brooksbank Crédit : Sipa

Son futur mari, qu'elle fréquente depuis 8 ans, est Jack Brookbank, 32 ans. Fils d'une cheffe d'entreprise et d'un expert-comptable, Jack a rencontré Eugenie en février 2010 dans une station de ski huppée des Alpes. Il n'a jamais été très éloigné de la couronne puisqu'il travaillait avec Guy Pelly à la direction du club Mahiki de Londres où Kate et William avaient leurs habitudes, dans un pub de Chelsea où il a rencontré Harry et il promeut aujourd'hui la tequila lancée (puis vendue) George Clooney.



Jack espère fonder son propre petit empire de la restauration et, en attendant, remplit parfaitement son rôle de gendre idéal. "Jack est un jeune homme absolument formidable", a déclaré son futur beau-père, le prince Andrew. Même son de cloche chez Sarah Ferguson, belle-mère très médiatique, qui a déclaré : "Nous aimons Jack et je suis très impatiente d'avoir un fils. (...) Il apporte de la lumière et de la joie". Détail amusant, le chien d'Eugenie, lui aussi, s'appelle "Jack". Une pure coïncidence promet la princesse.

Mariage à Windsor... comme Harry et Meghan

L'exquise bague de fiançailles de la princesse Eugenie et son saphir rose Crédit : Sipa

Jack a demandé en mariage Eugenie lors d'un voyage au Nicaragua. "Il y avait un volcan, le soleil se couchait, les oiseaux s'envolaient...", commençait Jack lors de la traditionnelle interview de fiançailles. "La lumière était sublime et j'ai d'ailleurs dit : 'c'est un moment formidable'... et il m'a demandé en mariage", a conclu Eugenie face aux caméras de SkyNews.



Désormais un beau saphir Padparadscha (rose) encerclé de dix diamants étincelants orne l'annulaire d'Eugenie. "Un saphir qui change de couleur et d'éclat... comme Eugenie", a décrit le futur époux dans un élan romantique. Certains experts estime cette bague à 100.000 euros, soit deux fois plus que la bague de Meghan Markle.



Le mariage sera public et prendra place dans la chapelle St George de Windsor, tout comme Harry et Meghan. Le couple a invité 1.200 personnes dont de nombreuses bonnes âmes de la ville de Windsor comme des enfants, des membres d'associations ou des employés du service public. Les nouveaux époux prendront eux aussi un carrosse pour une courte procession dans les rues de la ville. Il ne faudrait pas que la comparaison avec Harry et Meghan soit embarrassante.

Invités, robe et titre

Les enfants de Kate et William, George et Charlotte, devraient avoir un petit rôle. Le petit Louis est sans doute encore trop jeune pour tenir le moindre pétale de fleur. Sans surprise, la sœur aînée d'Eugenie sera sa demoiselle d'honneur mais les caméras seront plus impatientes de découvrir Kate et Meghan à ne pas en douter.



La robe est pour l'heure un secret. Seule confidence de la princesse : la maison est britannique. Alexander McQueen, Vivienne Westwood ou encore l'écolo Stella McCartney pourraient être de bons choix.

Les bâtiments et jardins de Kensington Palace Crédit : Sipa

Eugenie conservera son titre de princesse ("Son Atlesse royale") et aucun titre ne sera accordé à son époux Jack. Après leur mariage, le couple ne déménagera pas. Ils habitent depuis plusieurs mois déjà sur le domaine de Kensington Palace où résident déjà, dans des bâtiments différents, William, Kate et leurs enfants, Harry et Meghan mais aussi les ducs et duchesses de Kent et de Gloucester. Un voisinage fort respectable.