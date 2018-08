Mariage de Meghan et Harry : les convives devront porter un chapeau pendant la cérémonie

publié le 17/05/2018 à 07:30

Un dress code obligatoire pour tous les invités. L’atelier croule sous des couvre-chefs en pagaille. Une farandole de rubans, de plumes de coq, de faisan ou d’autruche ou encore des fausses grappes de fruits sont éparpillés en cascade.



Pour Sarah la chapelière, pas question de faire une faute de goût. "Je déconseille de porter un chapeau trop large, parce que vous serez placés en rang dans l'église et que vous allez boucher la vue de tout le monde!" Elle prodigue aussi ses conseils pour la couleur du chapeau. "Le blanc? Pas question, c'est pour la mariée. Et le noir, ça donne des airs de funérailles".

Dans cet atelier, on ne choisit pas son chapeau à la légère. Tout compte : la forme du visage, la couleur des yeux et la personnalité. Pour les timides, pas de froufou car le chapeau doit être ajusté au millimètre. "J'utilise un mètre de couturière, que je place au-dessus des oreilles et autour du front", explique la chapelière.

À quelques jours du mariage, c’est le coup de feu. Sarah doit retoucher un feutre en urgence qui est trop petit pour la tête d’un convive. "J'humidifie le ruban et je place le feutre sur un moule à chapeau. En espérant qu'il sèche vite, les clients arrivent bientôt!"



Et Sarah ne dira rien des têtes qu’elle habille, aussi secret que l’étoffe de la robe de Meghan. Mais pour acquérir un chapeau de mariage royal chez John Boyd, il faut compter entre 800 et 2.500 euros.