publié le 10/03/2018 à 17:47

On en sait plus sur sur les détails du mariage du prince Harry et de Meghan Markle qui aura lieu le 19 mai prochain. Pour cette union si attendue, La Parisienne révèle que c'est une marque anglaise qui a été choisie pour habiller l'ex-héroïne de la série Suits. Il s'agit de Ralph & Russo, un spécialiste des robes couture à plumes, cristaux et traînes longues. Le duo anglais aura l'honneur de dessiner la robe qui sera scrutée à travers le monde entier. Une robe qui vaudra pas moins de 450.000 euros selon le Daily Mail.



La griffe est déjà plébiscitée par de nombreuses stars américaines à l'instar de Beyoncé ou Gwyneth Paltrow. Pour rappel, la marque avait réalisé le tailleur gris perle porté par Angelina Jolie en 2014 lorsque Elizabeth II l'avait décoré du titre de dame grand-croix pour son engagement humanitaire. La future mariée Meghan Markle avait déjà choisi l'une des créations de la marque pour ses fiançailles.



La Parisienne précise que Tamara Ralph et Michael Russo sont nés en Australie. Petite société à sa création, elle peut se féliciter une croissance de 400% par an aujourd'hui. Elle coûtera infiniment plus cher que celle qu'elle portait à son premier mariage avec le producteur de film américain Trevor Engelson en 2011. Kate Middleton avait elle opté pour Alexander McQueen pour son mariage avec le prince William en 2011.