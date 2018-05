publié le 15/05/2018 à 07:12

Lieu emblématique des célébrations royales, la chapelle Saint-George, au château de Windsor, à l'ouest de Londres, accueillera le mariage du Prince Harry et de Meghan Markle, le 19 mai. Édifice de style gothique, construit au XVe siècle et dédié à Saint George, le saint patron anglais, la chapelle dépend directement de l'autorité de la couronne britannique. Elle a servi à de nombreuses cérémonies des membres de la famille royale : baptêmes, mariages et funérailles.



Une quinzaine de mariages y ont eu lieu, une tradition inaugurée par le mariage d'Edouard VII et de la princesse Alexandra de Danemark, en 1863, et suivie par les mariages des nombreux enfants de la reine Victoria. Avant de s'y marier, le prince Harry y avait été baptisé en 1984 tandis que son frère, le prince William, y avait reçu sa confirmation, en 1997. Leur père, le prince Charles, avait par ailleurs choisi ce lieu pour officialiser ses voeux avec la duchesse de Cornouailles, Camilla, en 2005.

La bâtisse, qui peut accueillir 800 personnes, a également accueilli les funérailles de la reine-mère Elizabeth en 2002. Elle y est enterrée aux côtés de son époux le roi George VI.

Parmi les autres rois qui reposent sous sa voûte, figurent Henri VIII, Edouard VI, Charles 1er d'Angleterre, George IV et George V.

Un deuxième mariage en 2018

La chapelle fait également office de lieu de culte lorsque la reine séjourne au château de Windsor, l'une de ses trois résidences officielles, et sert, entre autres, pour la traditionnelle messe de Pâques, à laquelle la famille royale assiste chaque année. La chapelle historique accueillera, en 2018, deux mariages, celui de Meghan avec Harry, ainsi que celui de sa cousine la princesse Eugenie de York avec Jack Brooksban, en octobre, dix ans après le dernier mariage qui y a été célébré.



Le 19 mai, la cérémonie débutera à 13h et sera conduite par le révérend David Conner, doyen de Windsor. L'archevêque de Canterbury Justin Welby, chef de l'Eglise anglicane, officiera au moment de l'échange des consentements. À la fin de la cérémonie, le couple parcourra la propriété de Windsor en calèche avant de se joindre à la réception donnée en leur honneur à St George's Hall, majestueuse salle de banquet du château.