Nouveau mariage princier dans la famille Windsor. Le prince Harry, fils cadet de Charles et Diana épouse l'américaine Meghan Markle. Un événement qui a peu de chance d'influer sur la vie de Monsieur & Madame-Tout-le-Monde, et pourtant les fans accourent déjà.

À peine descendu du train, John commence déjà à faire la fête. Il abandonne son caddie, rempli à ras bord de drapeaux et de banderoles pour faire quelques petits pas de danse avec les musiciens dans la gare. Après avoir acheté un énième tee-shirt "Royal Wedding", John, Terry, Amy et sa mère Maria partent en repérage. Leur but : trouver le meilleur endroit pour voir passer les jeunes mariés.



"Le coin du trottoir, là c'est bien parce que la calèche doit ralentir pour tourner. Sinon là c'est bien aussi à mi-chemin de la montée du château parce qu'on peut les voir sortir et venir vers nous", confie l'une des admiratrices, avant d'ajouter. "Et à travers les portes, on aperçoit un peu la chapelle donc c'est pas mal".

On va faire la fête et boire du champagne





Les fans peuvent encore réfléchir. Ils attendent que la police leur donne l'autorisation d'installer. Peut-être demain, espèrent-ils, ou bien vendredi. Mais par contre, ils n'auront pas le droit de camper. "On sera sur nos chaises tous ensemble, enroulés dans nos sacs de couchage et bien sûr, on sortira nos bannières et nos fanions. On en a assez pour couvrir tout Windsor", raconte le fervent supporter.

Un avis également partagé par une autre admiratrice britannique. "Je suis très excitée, ça va être super. L'atmosphère durant cette semaine jusqu'au mariage va être électrique. On va faire la fête et boire du champagne". L'attente fait donc partie de la fête. Et pour ces fans, elle a déjà commencé.