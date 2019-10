publié le 22/10/2019 à 08:49

Avec Enfant terrible, Luc Besson signe sa première autobiographie. Il raconte son enfance compliquée, ses premiers pas dans le monde du cinéma et s'arrête à la sortie du Grand Bleu, en 1988 (il a alors 29 ans). Il a accordé à RTL un long entretien, lui qui doit faire face à la réouverture des investigations sur l'accusation de viol d'une comédienne et les difficultés financières de sa société de production Europa Corp.



Luc Besson n'a pas écrit pour faire face à ces difficultés. "Cela fait 3-4 ans que l'on me demandait d'écrire une autobiographie, explique-t-il. Cela ne m'intéressait pas trop. Et puis, j'ai peur de commencer à oublier un peu. Il me semble que c'est le bon moment."

"Moi, Luc Besson, je l'ai rencontré, je le connais bien, s'amuse le producteur en parlant de lui. Je me sentais plus légitime à l'écrire. Cela fait du bien de renouer avec qui on était. La vie quelques fois vous entraîne vers quelque chose qui vous ressemble avec le temps de moins en moins. Cela fait du bien de renouer avec soi, avec ses proches."

"Je vais assez bien. J'ai perdu pas mal de poids."

"J'ai toujours envie de tourner, confie Luc Besson. Un peu moins parce que je n'en ai plus besoin. J'ai encore quelques films dans la tête que j'aimerais bien faire parce que ce sont des beaux films. Mais je n'en ai plus besoin. J'ai beaucoup écrit depuis un an, j'ai écrit 3-4 scripts. Il y en a un qui est bien. On est en train de le monter ici parce que le film est assez gros, et ça se passe plutôt pas mal."

"Je vais assez bien. J'ai perdu pas mal de poids. J'essaie de m'occuper un peu de moi, de me retrouver, de retrouver ma famille surtout, confie Luc Besson. Cela fait du bien. J'ai passé la soixantaine et on arrive à un stade différent de sa vie. On est un peu plus calme. Ce qui m'inquiète le plus, c'est de m'assurer que ma famille et moi sommes en bonne santé et qu'il nous reste du temps."



Luc Besson publiera d'ici 2 ou 3 ans la suite de sa biographie dont le titre sera Enfant gâté, comme il le confie en exclusivité à RTL.