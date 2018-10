et Paul Véronique

publié le 05/10/2018 à 06:25

Luc Besson a été entendu par la police dans la journée du mardi 2 octobre, en audition libre, dans le cadre de l'enquête pour viols dont il fait l'objet. Des accusations portées par une jeune comédienne en mai dernier, qu'il nie fermement.



"Monsieur Besson a été entendu par les policiers, mardi dernier, sans aucune mesure de contrainte. C'est une audition qu'il avait sollicitée, elle a duré à peu près 5 heures", détaille au micro de RTL Me Thierry Marembert, l'avocat de Luc Besson. "Les enquêteurs ont pu lui poser toutes les questions les plus détaillées possibles sur les faits dont il est accusé", développe-t-il.

Au cours de cette longue audition, le réalisateur a écarté toute accusation d'agression sexuelle. "Il a fermement nié toutes les accusations qui pèsent sur lui. Il est forcément choqué par des affirmations aussi fausses. Il a été totalement surpris par ces accusations", confie Me Thierry Marembert. "L'enquête fait son chemin, sans précipitation, de manière très posée, très professionnelle et c'est ce qui compte le plus à ses yeux", termine-t-il.