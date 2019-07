Qui est vraiment Luc Besson ?

publié le 03/07/2019 à 13:00

A l’occasion de la sortie la semaine prochaine du nouveau film de Luc Besson « Anna » on vous raconte avec notre invité le journaliste cinéma et rédacteur en chef du magazine Première Thierry Chèze, le parcours du cinéaste, qui depuis « Le Grand Bleu » en 1988 est devenu l’une des personnalités les plus influentes du cinéma français

Luc Besson ne montre pas ses films à la presse avant leur sortie, pourquoi ? Pourquoi le cinéaste n'est-il pas devenu plongeur professionnel ? Comment '' Le Grand Bleu '' a-t-il été accueilli au festival de Cannes ?

A-t-il beaucoup d'amis dans le milieu du cinéma ? Combien de longs métrages a-t-il à son actif ? Pourquoi est-il à part dans le milieu du cinéma français ? Pour quelles raisons est-il mal aimé des critiques de cinéma ? Quel accord a-t-il signé avec la marque Peugeot pour la saga Taxi ?