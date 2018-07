publié le 29/07/2017 à 22:10

Talinda Bennington, femme du leader du groupe Linkin Park, rend pour la première fois hommage publiquement à son mari. C'est hier, vendredi 28 juillet, qu'elle a choisi de passer par la voie des réseaux sociaux pour poster un émouvant message une semaine après le suicide de Chester Bennington.



L'ancienne mannequin de 40 ans a écrit : "Il y a une semaine, j'ai perdu mon âme sœur et mes enfants ont perdu leur héros, leur père. Notre vie était un conte de fées et aujourd'hui elle s'est transformée en tragédie shakesperienne. Comment continuer à avancer ? Comment guérir mon âme brisée ? La seule réponse que je connaisse est d'élever nos bébés avec tout l'amour qu'il me reste." Un message poignant de la part de la mère des trois enfants du couple, Tyler Lee (11 ans) et les jumeaux Lily et Lila (6 ans) qui a tenu à partager avec le public de son mari son désarroi.

One week ago today, I lost my soulmate and my children lost their hero-their Daddy. We had a (cont) https://t.co/hkutVhlJzR — Talinda Bennington (@TalindaB) 28 juillet 2017

Un message aux fans de Linkin Park

Elle a ensuite choisi de parler directement à la communauté de fans de Linkin Park : "Je veux que ma communauté et les fans à travers le monde sachent que nous ressentons tout votre amour. Nous savons ce que vous ressentez. Mes bébés sont trop jeunes pour avoir perdu leur père. Et je sais que chacun d'entre vous va aider à garder sa mémoire vivante. Il avait une âme lumineuse et aimante avec une voix d'ange. Maintenant qu'il est libéré de sa souffrance, il chante ses chansons dans nos cœurs. Que Dieu nous bénisse et nous aide à être solidaires quand nous souffrons. C'est que Chester aurait voulu. Repose en paix mon amour".

La mannequin et le chanteur s'étaient rencontré grâce à un ami commun et s'étaient mariés en 2005, un an avant de donner naissance à leur premier fils. En 2011, la famille s'était agrandie eu des jumelles. Chester Bennington était déjà père de trois enfants.



Il a été retrouvé pendu par une ceinture dans son domicile de Los Angeles le 20 juillet dernier, un suicide qui s'est passé le jour de l'anniversaire de son ami Chris Cornell, du groupe Soundgarden, qui s'était lui-même pendu mi-mai. Dans les jours prochains, Talinda Ann devrait enterrer l'homme de sa vie, entourée de sa famille et des amis du chanteur. Selon TMZ, la cérémonie sera très privée et Chester ne devrait pas reposer à côté de Chris Cornell au Hollywood Forever Cemetery, l'endroit étant trop public.