publié le 21/07/2017 à 08:21

Le chanteur de Linkin Park, Chester Bennington, est décédé jeudi 20 juillet. Ce musicien emblématique, âgé de 41 ans, aurait été retrouvé pendu à son domicile près de Los Angeles, rapporte le tabloïd américain TMZ, citant les forces de l'ordre. Une information qui a été confirmée plus tard dans la soirée par les différentes agences de presse, et par le cofondateur du groupe de nu-metal, Mike Shinoda, qui a confirmé la mort de son ami sur les réseaux sociaux, déclarant être "choqué" et avoir "le cœur brisé".





Selon l'AFP, les autorités de la ville californienne ont été contactées ce jeudi, peu après 9 heures (locales) au sujet de son décès. Le responsable des opérations au sein du service médico-légal de Los Angeles, Brian Elias, a indiqué que l'affaire est "traitée comme un possible suicide".

Pour l'heure, seul le site américain donne de plus amples informations sur les circonstances du drame. TMZ, citant une source policière, rapporte en effet que le chanteur, marié et père de six ans, était seul chez lui au moment de la tragédie, sa famille étant en voyage. Il aurait été retrouvé à l'étage par un employé de la maison.

Il avait déjà pensé au suicide

Chester Bennington était connu pour avoir des problèmes avec l'alcool et la drogue depuis des années, ayant confié par le passé avoir déjà pensé au suicide. Des abus sexuels commis durant son enfance seraient l'une des causes de son mal-être.