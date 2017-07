Linkin Park réagit de manière émouvante au décès de Chester Bennington

publié le 24/07/2017 à 18:02

"Nos cœurs sont brisés". C'est par ces mots que débute la déclaration officielle de Linkin Park, réagissant au décès brutal de son leader, Chester Bennington. Ce lundi 24 juillet, le groupe a officiellement exprimé sa douleur sur les réseaux sociaux : son chanteur a été retrouvé pendu à son domicile le 20 juillet, provoquant le deuil d'une grande partie du monde musical. Aucun mot n'a été retrouvé pour exprimer ce geste.



"Tu as touché tant de vies, peut-être plus que ce que tu pensais. Ces derniers jours, nous avons remarqué un déversement d'amour et de soutien, à la fois public et privé, venu du monde entier", a écrit le groupe, remerciant les messages de leurs fans. Dans cette lettre, le groupe rend hommage à son leader et à sa personnalité. Depuis sa mort, "une voix turbulente, ambitieuse, créative, gentille et généreuse manque dans la pièce."

Le groupe de métal, composé de Mike Shinoda, Brad Delson, Dave Farrel, Joe Hahn et Rob Bourdon, a notamment insisté sur les maux qui rongeaient Chester Bennington : "Nous essayons de nous rappeler que les démons qui t'ont emporté ont toujours été présents. [...] Tu les as courageusement exposés et, grâce à cela, tu nous as réunis et nous as appris à être plus humains."

Un futur incertain pour le groupe

Linkin Park a créé une page internet en hommage au chanteur, à la suite de ce drame. Celle-ci est également un lieu de soutien et de prévention au suicide, mentionnant les numéros à contacter en cas de besoin. Depuis sa création le 22 juillet dernier, le site rassemble de nombreux messages de fans et de condoléances.



Malgré tout, l'avenir du groupe est plus qu'incertain. Avec la disparition tragique du chanteur, sa tournée qui allait débuter a été annulée. "Bien qu'on ne sache pas quel chemin notre futur prendra, nous savons que chacune de nos vies était meilleure grâce à toi", a ainsi conclu le groupe dans cet émouvant hommage.