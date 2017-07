publié le 20/07/2017 à 23:49

Groupe de nu métal mondialement connu, Linkin Park aura abreuvé pendant vingt ans l'industrie musicale de ses chansons aux paroles sombres. La mort de son chanteur Chester Bennington, jeudi 20 Juillet, est l'occasion de revenir sur six de leurs chansons emblématiques.



L'interprète, qui a donné sa voix à toutes les chansons les plus mythiques du groupe, de What I've done (2007) aux plus récentes comme Heavy, en featuring avec Kiiara, sur l'album One More Light (2017) qui avait amorcé leur virage musical, plus pop. In the End, sortie en 2000, avait marqué avec force la signature musicale sombre du groupe. Cette chanson sera reprise par plusieurs groupes par la suite, comme US the duo.

Leur album Meteora, de 2003, restera un de leur plus gros succès commercial : les chansons comme Breaking The Habit ou Somewhere I belong entérinant leur réputation. Sans oublier, un an plus tard, la mythique Numb/Encore en collaboration avec Jay-Z, qui restera comme l'un des titres les plus écoutés du groupe. Ce mash up de 2004 décrochera en 2006 le Grammy Award de la meilleure collaboration Chant/rap.



Le mélange de hip-hop et de métal de Linkin Park est resté très populaire et le dernier album du groupe, "One More Light", sorti le 19 mai, s'est hissé en tête des ventes quelques jours plus tard.