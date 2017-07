Mort de Chester Bennington, le chanteur torturé de Linkin Park

publié le 20/07/2017 à 21:57

Chester Bennington est un nom qui parle à tous les inconditionnels de Linkin Park. L'emblématique leader du groupe est mort à 41 ans, jeudi 20 Juillet. L'interprète de One Step Closer et What I've Done laisse derrière lui six enfants, et des millions de fans en deuil.



Il avait rejoint Linkin Park suite à une audition en 1997, en tant que chanteur. La formation californienne commence a connaître la célébrité en 2000, alors qu'ils signent chez Warner Bros : s'ensuit alors un succès international, Hybrid Theory restant un des albums du 21e siècle les plus vendus à ce jour. Le groupe publiera au total sept albums, dont le dernier en 2017, et s'inscrit comme l'une des plus grosses influences du nu métal, mixant parfois du heavy metal avec du hip-hop, voire de l’électro.



Chester Bennington, lui, a eu en parallèle d'autres projets musicaux : son groupe Dead by Sunrise, qu'il crée en 2005 lors de la pause de Linkin Park, et Stone Temple Pilot, où il remplaçait depuis 2013 le chanteur Scott Weiland.

> In The End (Official Video) - Linkin Park

Un artiste tourmenté

Également connu pour sa fragilité mentale et ses problèmes d'alcoolémie et de drogues, le chanteur avait souvent écrit et chanté sur ses démons. "I got a heart full of pain, head full of anger" (j'ai le cœur rempli de douleur, la tête pleine de haine) chantait-il dans Nobody's listening. Il avait révélé avoir déjà pensé au suicide par le passé, notamment à cause d'abus sexuels subis lorsqu'il était enfant.



Le chanteur se serait donné la mort dans son domicile de Los Angeles, quelques mois après le suicide de son ami Chris Cornell, qui l'avait beaucoup affecté.

With all of my love @chriscornell. pic.twitter.com/NFz0dnxfp8 — Chester Bennington (@ChesterBe) 18 mai 2017