publié le 19/05/2017 à 04:30

Chris Cornell, un des chanteurs emblématiques du rock grunge dont le registre très étendu de la voix masquait de difficiles combats contre la drogue et la dépression, est mort dans la nuit du 17 au 18 mai à Detroit. Selon les premiers éléments communiqués par la police, il pourrait s’être suicidé. Âgé de 52 ans, pionnier du grunge dans les années 1990 avec son groupe Soundgarden, Chris Cornell est mort après un concert au Fox Theater de Detroit, dernière étape d'une tournée américaine de Soundgarden qui s'était reformé en 2010.



Alertés par la famille, les secours l'ont découvert inconscient dans sa chambre d'hôtel, à Detroit. La police de la ville "enquête sur un possible suicide". La femme du chanteur, Vicky Karayiannis Cornell, et le reste de la famille ont fait part de leur émotion après ce décès soudain et inattendu, et ils travaillent en collaboration avec le médecin légiste pour (en) déterminer la cause", a rapporté son représentant, Brian Bumbery, dans un communiqué.

Selon plusieurs médias nord-américains, il ne fait pas de doute que le chanteur se serait pendu. Le Wayne County Department of Health, Veterans & Community Wellness aurait diffusé un communiqué du médecin légiste affirmant que le rockeur se serait pendu, rapporte le Journal de Montréal, ou encore USA Today. Selon Radio Canada, il avait cependant été retrouvé inanimé sur le plancher de la salle de bain de sa chambre d’hôtel.

Une figure emblématique de la scène "grunge"

Chris Cornell avait co-fondé en 1984 Soundgarden, l'une des quatre formations phares du mouvement grunge avec Nirvana, Alice in Chains et Pearl Jam. Le groupe s'était séparé en 1997. Sa mort clôt un chapitre du genre, hérité du rock punk avec une sombre introspection. Le chanteur de Nirvana Kurt Cobain s'est suicidé en 1994 et le chanteur de Stone Temple Pilots, Scott Weiland, est mort d'une overdose en tournée en 2015.



Après avoir participé au groupe Temple of the Dog, Chris Cornell a fondé au début des années 2000 avec trois anciens de Rage Against The Machine le groupe de rock Audioslave, qui s'était produit devant plusieurs dizaines de milliers de personnes à Cuba en 2005. Le chanteur avait interprété en 2006 You know my name, principale chanson du film de James Bond Casino Royale.



Le chanteur était natif de Seattle (nord-ouest), berceau du grunge, musique inspirée par le nihilisme du punk et le heavy metal et qui a connu une grande popularité entre 1991 et 1994, année où Soundgarden avait décroché la première place des classements d'albums aux Etats-Unis avec l'oppressant Superunknown. Le chanteur a lutté toute sa vie contre la dépression et la drogue, appelant même un jour un magazine de musique metal depuis la cabine téléphonique d'une clinique de désintoxication pour dire qu'il annulait une tournée.