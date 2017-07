Chester Bennington, le chanteur de Linkin Park, est mort à 41 ans

publié le 20/07/2017 à 20:58

Les fans du groupe de rock Linkin Park sont en deuil, et une grande partie du monde de la musique. Selon le site américain TMZ, le chanteur du groupe, Chester Bennington, est décédé. Le leader emblématique, âgé de 41 ans, aurait été retrouvé pendu à son domicile près de Los Angeles ce jeudi 20 juillet, juste avant 21 heures selon le tabloïd américain, citant les forces de l'ordre.



Le chanteur était connu pour avoir des problèmes avec l'alcool et la drogue depuis des années. Il avait par le passé confié avoir déjà pensé au suicide, notamment à cause d'abus sexuels commis par un homme plus âgé dont il avait été victime dans son enfance.

Chester Bennington était marié et père de six enfants. Il était très proche de Chris Cornell, le chanteur de Soundgarden, qui s'est lui aussi suicidé en mai dernier. Il avait été retrouvé pendu dans sa chambre d'hôtel à Détroit. Ce-dernier aurait eu 53 ans ce jeudi.



Une nouvelle qui a très vite fait réagir le monde de la musique. Le groupe Imagine Dragons a tweeté : "Pas de mots. Le cœur tellement brisé. Repose en paix Chester Bennington." De la même manière, le groupe de pop rock américain OneRepublic a tenu à exprimer sa profonde tristesse. "Oh mon dieu. Un énorme Repose En Paix à Chester Bennington de Linkin Park. Cela BRISE NOS CŒURS. Le suicide est le diable sur Terre marchant parmi nous", a tweeté le groupe.

Oh dear God. Massive R.I.P to Chester Bennington of @linkinpark this BREAKS OUR HEART. Suicide is the devil on earth walking amongst us ¿ — OneRepublic (@OneRepublic) 20 juillet 2017

Un succès planétaire avec Linkin Park

En 1996, l'artiste créait le groupe Linkin Park (d'abord nommé Xero) sans se douter que des milliers d'adolescents se reconnaîtraient dans leurs chansons poignantes, entre rock, métal et rap. Il est propulsé au devant de la scène mondiale dès la sortie de son premier album Hybrid Theory, en 2000. Écoulé à plus de 24 millions d'exemplaires et certifié disque de diamant, celui-ci fait partie des albums les plus vendus du XXIe siècle et reste leur meilleure performance commerciale à ce jour.



En 2003, la sortie de l’album Meteora consolide leur place de groupe phare. Le 19 mai dernier, la formation californienne avait fait son grand retour avec l'album One More Light, qui annonçait un virage plus pop et plus lumineux.

