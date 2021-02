"Les Marseillais" : "Je n'ai pas de tabou", confie Maeva Ghennam

publié le 11/11/2020 à 09:30

Phrases cultes, coups de gueules mais aussi crises de larmes, ils vous ont rendu accro à leur aventure. Ils sont spontanés et attachants, Les Marseillais Y en jamais assez. Dans ce podcast, vous allez redécouvrir les candidats et les candidates de la célèbre émission de W9. Les Marseillais se livrent comme jamais et vous entraînent dans leur vie, loin des caméras.

Dans ce sixième épisode des Marseillais Y en jamais assez, rencontre avec une candidate qui a su entrer dans la famille des Marseillais avec son franc-parler : Maeva Ghennam.

Découverte par le public dans Les Marseillais : Australia, la jeune femme se souvient des débuts de sa célébrité : "Ça ne me faisait pas peur d’être autant exposée. Après ça me faisait drôle, parce que du jour au lendemain, ta vie elle change. Dans la rue, on te reconnaît, on te demande des photos, mais ça ne me faisait pas peur, ça faisait juste bizarre".

Forte de ses 2.5 millions d'abonnés sur Instagram, Maeva Ghennam expose sa vie au quotidien : "Sur mes réseaux sociaux, j’expose toute ma vie. C'est-à-dire que les gens sur Twitter, ils disent que ma story Snapchat, c'est Netflix. Parce qu'elle est vraiment longue (...) Je raconte vraiment toute ma vie. Genre je n'ai pas de tabou".

>> Les Marseillais y en jamais assez, une série d'épisodes exceptionnels sur les candidates et candidats de l'émission de télé-réalité diffusée sur W9. Au micro de Capucine Trollion, les plus célèbres membres de la "famille" des Marseillais se confient sur cette aventure qui a changé leur vie, évoquent leur relation avec leurs fans, partagent des réflexions personnelles. Un cocktail de bonne humeur et d’émotion. Un podcast RTL Originals.