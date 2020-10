"Les Marseillais" : depuis le cambriolage, Carla et Kevin ont "plus de frayeurs"

publié le 14/10/2020 à 09:30

Phrases cultes, coups de gueules mais aussi crises de larmes, ils vous ont rendu accro à leur aventure. Ils sont spontanés et attachants, Les Marseillais Y en jamais assez. Dans ce podcast, vous allez redécouvrir les candidats et les candidates de la célèbre émission de W9. Les Marseillais se livrent comme jamais et vous entraînent dans leur vie, loin des caméras.

Dans ce quatrième épisode des Marseillais, rencontre avec un des couples emblématiques de l’émission. Ils vous ont émus avec la naissance de leur fille . Ils vous ont fait rire pendant leurs aventure à Londres. Il s’agit de Carla et Kevin, les plus british des Marseillais, prêts à faire la fête.

De leurs débuts dans Les Marseillais à leur déménagement pour Londres, leur fille Ruby et leur retour à Marseille, le couple se confie. "On ne va pas se mentir, c'est vrai qu'entre la télé, le métier d'influenceurs et tout ce qu'on fait autour. Ça a changé notre vie", explique Kevin. Avant le confinement, le couple est de retour à Marseille et s'est installé dans une nouvelle maison, en dehors de la ville.

"C'est sûr que maintenant, on a plus des frayeurs, si on entend le moindre bruit. Bah, on va peut-être sursauter plus rapidement qu'avant, mais, après, notre ville de cœur, ça reste Marseille", expliquent Carla et Kevin.

