publié le 23/09/2020

Phrases cultes, coups de gueules mais aussi crises de larmes, ils vous ont rendu accro à leur aventure. Ils sont spontanés et attachants, Les Marseillais Y en jamais assez. Dans ce podcast, vous allez redécouvrir les candidats et les candidates de la célèbre émission de W9. Les Marseillais se livrent comme jamais et vous entraînent dans leur vie, loin des caméras.

Dans ce deuxième épisode, rencontre avec une mère engagée, un phénomène des réseaux sociaux et membre fondatrice des Marseillais, vous vous en doutez peut-être, il s’agit de Jessica, qui est aussi une candidate "nature peinture".

Le public découvre Jessica en 2014 dans Les Marseillais à Rio. À cette époque, elle ne réalise pas qu'elle est devenue une Marseillaise connue. "Quand j'ai participé à ma première télé-réalité, je ne pensais pas que j'allais devenir ce que je suis", explique-t-elle dans Les Marseillais Y en a jamais assez. Jessica est l'une des personnalités les plus suivies sur les réseaux sociaux avec 5.6 millions d'abonnés avec qui elle partage son quotidien. "Je partage vraiment mon rôle de maman (...) J'ai eu cette chance de faire de la télé, j'ai cette chance d’avoir une grosse communauté mais en vrai, je suis comme tout le monde : le matin, je me réveille, je ressemble à rien".

En février 2019, Jessica publie son autobiographie, C’est tout moi. Elle y raconte son parcours et révélé avoir été victime de violences conjugales. "Je voulais aussi aider d'autres personnes, parce que quand j'ai rencontré Thibault [son époux], je me suis rendu compte qu'en fait ce que j'avais vécu avant ce n'était pas normal (...) J’avais des vraies marques, j'avais des blessures, j'avais des douleurs qui duraient pendant un mois par rapport à mes bleus (...) Mais là, maintenant je n’ai pas honte et je suis contente d'avoir raconté mon histoire", explique-t-elle.

