Phrases cultes, coups de gueules mais aussi crises de larmes, ils vous ont rendu accro à leur aventure. Ils sont spontanés et attachants, Les Marseillais Y en jamais assez. Dans ce podcast, vous allez redécouvrir les candidats et les candidates de la célèbre émission de W9. Les Marseillais se livrent comme jamais et vous entraînent dans leur vie, loin des caméras.

Dans ce premier épisode des Marseillais y en jamais assez, rencontre avec un ancien champion de judo, DJ qui a mixé partout dans le monde et l'un des fondateurs des Marseillais. Il s'agit de Paga, de son vrai nom Anthony, qui est aussi l'un des membres les plus déjantés de la famille des Marseillais.

Le public l'a découvert en 2012 dans Les Marseillais à Miami, première saison de l'émission de W9. "Quand j'ai passé le casting, j'étais jeune, j'avais 23 ans et demi, on m'a dit : 'Ben tu vas partir avec des personnes à l'autre bout du monde pour mixer'. Moi à la base, je croyais que j'allais vraiment percer dans la musique. Quand on a fait la première émission, on a repris notre vie. J'ai repris mon travail dans la nuit", confie Paga. Il réalisera très vite qu'il est devenu une célébrité. "En une heure mon compte Facebook s'était bloqué", précise-t-il.

Comment a-t-il géré cette notoriété soudaine ? "Même la personne la meilleure au monde sera toujours critiquée. Moi je sais une chose : c'est que le 99,9 % des personnes que je croise, que j’ai au téléphone, qui me suivent, je leur donne du sourire". Il poursuit : "Je pense que je suis la personne - je ne veux pas m'envoyer des fleurs -, la plus abordable dans toute la télé-réalité".

