"Les Marseillais" : "Je suis le premier à mettre le feu aux poudres", dit Julien Tanti

publié le 28/09/2020 à 09:30

Phrases cultes, coups de gueules mais aussi crises de larmes, ils vous ont rendu accro à leur aventure. Ils sont spontanés et attachants, Les Marseillais Y en jamais assez. Dans ce podcast, vous allez redécouvrir les candidats et les candidates de la célèbre émission de W9. Les Marseillais se livrent comme jamais et vous entraînent dans leur vie, loin des caméras.

Dans ce troisième épisode, rencontre avec un père de famille aimant, un fraté qui adore créer des problèmes et l’un des Marseillais fondateurs de l’émission. Vous l’avez compris il s’agit de Julien Tanti, l’homme qui a inventé les célèbres répliques "Il y a le mec à Milla" et "Y en assez".

C'est en 2012 que le public découvre Julien Tanti dans Les Marseillais à Miami, la même année que Paga. "La première aventure qu'on a faite à Miami, on ne faisait pas gaffe aux caméras. On était là, c'était 'En avant Guingamp' (...) J'ai pris ça comme des vacances et je me suis dit que c'est une opportunité géniale. J'ai fait mon passeport exprès pour ça", confie Julien Tanti dans Les Marseillais y en jamais assez. Il poursuit : "Je pense être le premier à avoir fait autant d'émissions dans toute une vie de télé-réalité".

Dans les émissions des Marseillais, Julien Tanti est connu pour "son cahier des problèmes", où il note toutes anecdotes et paroles rapportées qui peuvent mettre le feu à la villa des candidats et des candidates. Hors caméra, ce Marseillais au rire communicatif taquine aussi ses fratés sur un groupe WhatsApp des Marseillais : "Je suis le premier à mettre le feu aux poudres une fois par semaine minimum et ça prend à chaque fois. Et je me régale", résume-t-il.

Julien est également fier d'être papa. Deux ans après la naissance de Tiago, Manon et lui ont accueilli Angélina début septembre 2020. Cette nouvelle membre de la famille Tanti est à découvrir dans le documentaire Manon + Julien = Bébé Angélina, dont les premiers épisodes sont diffusés sur 6Play.

>> Les Marseillais y en jamais assez, une série d'épisodes exceptionnels sur les candidates et candidats de l'émission de télé-réalité diffusée sur W9. Au micro de Capucine Trollion, les plus célèbres membres de la "famille" des Marseillais se confient sur cette aventure qui a changé leur vie, évoquent leur relation avec leurs fans, partagent des réflexions personnelles. Un cocktail de bonne humeur et d’émotion. Un podcast RTL Originals.