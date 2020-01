Justin Bieber révèle qu'il est atteint de la maladie de Lyme

publié le 09/01/2020 à 10:30

Les Beliebers [fans de Justin Bieber] sont sous le choc. Dans un post Instagram le 8 janvier 2020, la star canadienne révèle être atteint de la maladie de Lyme et d'un cas de "mononucléose chronique".

"Alors que de nombreuses personnes continuent de dire que Bieber a une tête de mer*e ou drogué, etc, ils ne réalisent pas qu'on m'a récemment diagnostiqué la maladie de Lyme, mais aussi un cas de mononucléose chronique qui affecte ma peau, mon cerveau, mon énergie et ma santé", démarre Justin Bieber dans son message. Une révélation suivie d'un tacle contre ses haters, illustré par un article du tabloïd américain TMZ titré "Justin Bieber se bat et gagne contre la maladie de Lyme".

"Tout cela [sa maladie] sera bientôt expliqué dans une série de documentaires que je partagerai sur YouTube... Vous pouvez y apprend que je me suis battu et que j'ai surmonté ! Cela a été des années difficiles, mais j'aurai le bon traitement qui va soigner cette maladie incurable et je serai de retour, mieux que jamais", conclut-il.

2020 sera donc une année importante pour Justin Bieber qui va continuer son combat contre la maladie, en plus de préparer la sortie de son nouvel album, dont le premier titre Yummy a été dévoilé pendant les vacances de Noël, une tournée américaine et canadienne et une série de documentaires. L'artiste n'est pas le seul à avoir révélé qu'il souffre de cette infection bactérienne qui peut atteindre le cœur et le système nerveux : Bella Hadid en souffre aussi, comme sa mère Yolanda Hadid, et la chanteuse Avril Lavigne.