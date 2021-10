Les infos de 5h - Mort de Bernard Tapie : comment va se dérouler l'hommage au Vélodrome ?

Une messe s'est tenue ce mercredi 6 octobre en hommage à Bernard Tapie à Paris, avant une autre, prévue vendredi à Marseille cette fois, où il sera inhumé. D'ici là, ce jeudi après-midi, les supporters de l'OM vont pouvoir rendre un dernier hommage à Bernard Tapie, son cercueil sera déposé au coeur du stade Vélodrome.

À partir de 17h, les supporters pourront accéder à la tribune Jean Bouin et en cas d'affluence, le virage nord sera ouvert. La famille de Bernard Tapie sera elle en tribune présidentielle. La finale victorieuse de 1993 sera diffusée sur les écrans et juste après le but de Basile Boli, à la 44e minute, le cercueil fera son apparition, porté par les 6 chefs de groupes de supporters.

Il sera déposé au centre de la pelouse et devrait être recouvert de deux drapeaux entremêlés, un drapeau tricolore et celui aux couleurs de l'OM. Seront alors diffusés les hymnes : Jump et We Are The Champions. Le cercueil quittera ensuite l'enceinte, des supporters pourront y déposer des écharpes et des maillots. La cérémonie devrait s'achever vers 19h30/20h.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - Tous les soignants devraient pouvoir recevoir une "troisième dose" de vaccin anti-Covid 19, ainsi que l'entourage des personnes immuno-déprimées et les personnels du transport sanitaire, ont estimé mercredi 6 octobre les autorités sanitaires françaises, ce rappel étant jusqu'alors réservé aux personnes âgées et à risque.



Présidentielle 2022 - À en croire les projections d'un dernier sondage, le polémiste Éric Zemmour dépasse Marine Le Pen avec donc 17% des voix contre 15% à 16% pour la candidate du Rassemblement national.

Chômage - L'Insee annonce une baisse très nette du taux de chômage au troisième trimestre : 7,6%. C'était 8% au trimestre précédent. Une bonne nouvelle qui vient confirmer les bons chiffres de la croissance. En effet, l'activité repart et les emplois qui vont avec.