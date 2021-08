Les Grosses Têtes : les cartes postales de Benguigui, El Kharrat et Ferrand

Cet été, suivez les aventures des Grosses Têtes en vacances. Laurent Ruquier a demandé aux sociétaires d'envoyer une carte postale sonore pour partager leur quotidien, loin des studios d'enregistrement.

Partez avec Jean Benguigui en Normandie et sur l'Île d'Oléron. Entre répétitions pour une pièce de théâtre à la rentrée et les Jeux olympiques, il s'est fixé plusieurs défis entre connaître sa son texte par cœur et marcher beaucoup au bord de l'eau.

Paul El Kharrat, lui, se rend à Chartres sur les traces de son enfance. Un séjour également à Paris est prévu. Il ressasse un moment difficile lors de vacances en Martinique, ou lors de l'Express des îles pour aller en Dominique, où les choses ne se sont pas passées comme prévu. Enfin, Franck Ferrand, après une saison fatigante, a besoin de repos et de voir des amis, avant de se rendre au festival de Salzbourg en Autriche, toujours selon les conditions sanitaires.