Les Grosses Têtes : les cartes postales de Beaugrand, Lemoine, Dombasle et Geluck

Cet été, suivez les aventures des Grosses Têtes en vacances. Laurent Ruquier a demandé aux sociétaires d'envoyer une carte postale sonore pour partager leur quotidien, loin des studios d'enregistrement.

Partez avec Christophe Beaugrand du côté de l'Espagne, et revivez sa pire expérience en camping pendant une semaine qui ressemble un peu à notre été, très pluvieux. Pour Jean-Luc Lemoine, c'est en France qu'il passe ses vacances, changeant souvent de région, tantôt la Bretagne, tantôt le Luberon ou encore dans le Vaucluse.

Arielle Dombasle cultive le mystère de sa destination, quelque part en Afrique, au milieu des bruits d'oiseaux et de forêt. Des vacances en pleine nature pour l'actrice. Pour le dessinateur Philippe Geluck, c'est en Italie qu'il a choisi de passer son été. Il en profite pour se lancer un défi, faire de plus en plus de longueurs au fil de l'été dans sa piscine...