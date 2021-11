Les Grosses Têtes : les cartes postales de Bravo, Ferrari, Semoun et Boulay

Cet été, suivez les aventures des Grosses Têtes en vacances. Laurent Ruquier a demandé aux sociétaires d'envoyer une carte postale sonore pour partager leur quotidien, loin des studios d'enregistrement.

Partez avec Christine Bravo qui a dû abandonner la Bretagne et ses îles à cause des tempêtes. Fan des littoraux très bien préservés des Bretons, elle a décidé de se rabattre sur une autre partie de la France avec de jolis bords de mer mais un peu plus de soleil : la Corse.

Pour Jérémy Ferrari, entre ses répétitions pour un sketch avec Éric Antoine à la rentrée et ses vacances habituelles dans le Var, c'est un mauvais souvenir dans les Gorges du Verdon qu'il nous livre où une baignade aurait pu très mal tourner.

Pas de repos pour les braves. Élie Semoun est en plein tournage de son prochain film, Ducobu Président !, avec notamment Gérard Jugnot. Un tournage qui a commencé fin juillet, avec le grand défi de travailler avec des enfants. Pour Steevy Boulay, ce seront des vacances du côté de la Gironde après un passage chez lui au Mans. Au programme, répétition pour sa pièce de théâtre et... la plage.