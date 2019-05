publié le 22/05/2019 à 19:34

Il est le maître incontestable et incontesté des 12 Coups de Midi depuis bientôt un mois. Paul, jeune étudiant âgé de 19 ans et atteint du syndrome d'Asperger, enchaîne les victoires comme des perles à son cou. Il a désormais dépassé la barre symbolique des 100.000 euros de gains. Sa cagnotte s'élève désormais à 101.590 euros précisément.



Pour sa nouvelle participation, la 24e consécutive, le candidat du célèbre jeu présenté par Jean-Luc Reichmann a pu compter sur le précieux soutien de toute sa famille. Ses deux parents Sophie et Ali, son petit frère Samy et sa petite sœur Louise avaient tout spécialement fait le déplacement depuis Grenoble.

Après s'être défait des trois nouveaux candidats du jour, Alexandra, Nolween et Olivier, le jeune homme, visiblement ému, est allé les rejoindre dans le public. Il tentera d'augmenter son pactole dès ce jeudi 23 mai.