publié le 05/04/2019 à 14:47

Alors que l'enquête concernant Christian Quesada est toujours en cours, le témoignage d'une ancienne candidate des "12 coups de Midi" vient accabler l'ancien maître du jeu, mis en examen pour corruption de mineur et détention et diffusion d'images pédopornographiques.



Le 30 juillet 2016, Émeline est alors âgée de 26 ans lorsqu'elle rencontre Christian Quesada dans l'émission de TF1. La jeune femme se souvient parfaitement de cette journée avec celui qui multiplie les victoires dans le jeu présenté par Jean-Luc Reichman. Elle s'est confiée à Closer : "Le tournage de l’émission durait toute la journée et j’ai eu l’occasion de déjeuner avec lui. On avait pas mal discuté".

L'ancienne candidate dévoile que Christian Quesada l'a ensuite retrouvé sur les réseaux sociaux et discutait fréquemment avec elle : "Il m’avait envoyé un message privé disant qu’il avait bien aimé jouer avec moi, qu’il avait fait une belle rencontre et qu’il était content de voir qu’il y avait des jeunes qui avaient de la culture générale.On avait des échanges amicaux sans équivoque".

"J'ai le sentiment d'avoir été manipulée"

En janvier 2018, soit deux mois avant les révélations, la discussion dérape lorsque le quinquagénaire lui envoie trois photos de son sexe, qu'il dit s'être "tordu après être tombé sur une plaque de verglas".



Surprise, la jeune femme n'était pourtant pas abattue : "Je n'ai pas su trop quoi répondre, mais je n'ai pas pensé à mal. J'ai vraiment pris ça comme une photo d'un bras dans le plâtre ou d'une cheville foulée. Cela faisait deux ans qu'on parlait de plein de choses, qu'il se confiait sur sa vie, ses enfants, son divorce."



Ce n'est qu'après les révélations qu'Émeline s'est sentie trahie par celui qu'elle estimait être son ami : "Je me dis que je suis bête de ne pas avoir vu le caractère sexuel de son message. Je me suis pris une claque, parce que j'ai le sentiment d'avoir été manipulée."