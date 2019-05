publié le 18/05/2019 à 12:30

Ce weekend, Jade et Eric Dussart refont la télé avec Séverine Ferrer, Charly Nestor et Philippe Risoli !



Une page se tourne pour Patrick Sébastien. Samedi 11 mai, l'animateur à présenté pour la dernière fois son émission Les années bonheur sur France 2. Le programme, diffusé depuis 2006, a été suivi par près de 3 millions de téléspectateurs.

Dans On Refait La Télé, Philippe Risoli a réagi à ce départ. Une chose est sûre, l'ancien animateur du Millionnaire (TF1) ne mâche pas ses mots : "On peut parler d'incohérence parce que c'est une émission qui fonctionne. Ce sont des émissions [Les années Bonheur et Le plus grand cabaret du monde NDLR] qui satisfont un maximum de gens (...) Donc quand je dis incohérence c'est que je pense que, surtout sur le service public, on est là pour satisfaire le public, non pas pour plaire à une direction".

Le présentateur explique ensuite comprendre "ce sentiment de frustration" et fait le parallèle avec sa propre expérience. Il faut rappeler que l'homme de télé avait été viré de TF1 en 2001 après l'arrêt du Juste Prix. "C'est vraiment ce qu'on appelle une décision totalement arbitraire. Je dirais pas que c'est un délit de sale gueule mais on n'en est pas très très loin. Et ça, ça me dérange un tout petit peu" affirme-t-il. Il continue ainsi : "Personne n'est propriétaire de sa place en télé ou en radio, on le sait.A cela près qu'on ne peut pas dépendre comme ça du fait du roi si j'ose dire". Nous vous proposons de découvrir cet extrait en vidéo...

Revivez la folie des années 90 le temps d'un concert !

Les Worlds Apart, Lââm Larusso et Princesse Erika... Vous êtes nostalgiques de toutes ces stars de la chanson issues des années 90 ? Vous les retrouverez bientôt sur scène pour une tournée événement : le Born in 90. Soirée nostalgie en perspective !

"Born in 90", le show qui réunit toutes les stars de cette décennie, présenté par Séverine Ferrer

Conçu par le producteur des tournées Génération Dance Machine, Stars 80, The Voice Tour, Danse avec les Stars, ainsi que des comédies musicales Flashdance et Priscilla Folle du Désert, Born in 90 c'est LE spectacle de toutes les démesures ! En plus des grands artistes de cette décennie, un ballet de 10 danseurs, des musiciens en live, un son d’anthologie, un méga show de lumières, d’images et d’effets spéciaux.



Animé par Séverine Ferrer, l'animatrice phare de l'émission Fan de (sur M6 de 1997 à 2005), vous pourrez applaudir sur scène : Worlds Apart, Katrin from Black Box, Lââm, Larusso, Benny B, Doc Gyneco, Princess Erika, Menelik, Generation Boys Band (Allan Theo, Frank des 2Be3, Chris des G-squad), MoïZ de Tribal Jam, Zouk Machine, Assia et bien d'autres...



La tournée débutera le 31 octobre prochain au Zénith de Rouen. Le show investira ensuite tous les zéniths de France. Born in 90 passera notamment au Zénith d’Orléans le 2 novembre, à l’Amphitea d’Angers le 28 novembre et à l’Antares du Mans le 20 décembre prochain. La tournée s’achèvera le 21 décembre à l’Accorhotels Arena à Paris.