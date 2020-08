Lea Michele et Zandy Reich sont parents pour la première fois

publié le 24/08/2020 à 13:15

Carnet bleu pour Lea Michele et son époux Zandy Reich. L'ex-star de Glee, accusée de racisme au début de l'été 2020 par ses anciennes co-stars, a accouché le 20 août dernier, comme l'a révélé une source au média américain People.



"Tout le monde est content et en bonne santé et ils sont extrêmement reconnaissants", explique la source proche du couple. Lea Michele et son époux Zandy Reich ont appelé leur fils Leo. Pour le moment, l'actrice, très active sur ses réseaux sociaux, n'a pas encore partagé officiellement la bonne nouvelle.

Lea Michele et Zandy Reich se sont rencontrés en juillet 2017. Ils se sont mariés en mars 2019 lors d'une cérémonie en petit comité dans le Nord de la Californie où étaient invités plusieurs partenaires à l'écran de Glee et Scream Queens tels Darren Criss, Becca Tobin et Emma Roberts. Lea Michele avait annoncé sa grossesse en avril dernier sur Instagram en dévoilant son baby bump. Une autre source proche du couple avait d'ailleurs confié à People que Lea Michele et Zandy Reich étaient "impatients de devenir parents".