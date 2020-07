Naya Rivera : l'hommage de Lea Michele à l'actrice décédée et Cory Monteith

publié le 14/07/2020 à 18:49

Lea Michele est sortie du silence ce lundi 13 juillet au soir pour rendre un hommage discret à son ancienne co-star de Glee Naya Rivera, dont le corps a été retrouvé dans le lac Piru, au nord de Los Angeles, mais aussi à son ex-conjoint Cory Monteith décédé il y a sept ans le même jour, le 13 juillet 2013. Une cruelle coïncidence pour cette série qui a déjà été lourdement endeuillée.

La chanteuse et actrice de 33 ans a en effet publié trois stories sur Instagram. La première montre une photo en noir et blanc de Cory Monteith lors du tournage d'un épisode de la saison 2 de la série Glee tournée à New York. Un hommage à son ancien petit-ami décédé le 13 juillet 2013, il y a 7 ans tout juste, d'une overdose à Vancouver au Canada.

Le deuxième cliché montre Naya Rivera, une photo qui semble privée et prise dans les coulisses de la série. Une manière de montrer son chagrin à la suite de la découverte de son corps ce 13 juillet, après ce qu'il semble être une noyade accidentelle. Les deux actrices ont été très amies avant de s'éloigner à la suite du comportement de Lea Michele, selon les mots de Naya Rivera dans son autobiographie Sorry Not Sorry.

"Nous avons toutes les deux des personnalités fortes et nous sommes compétitrices, ce n'est pas un bon mélange [...] Si je me plaignais de quoi que ce soit à quelqu'un, elle pensait tout de suite que je parlais d'elle derrière son dos. Rapidement, elle a commencé à m'ignorer, puis arrivé à un moment, elle ne m'a pas adressé un mot de toute la saison 6", a écrit Naya Rivera dans son ouvrage.

Très discrète depuis des accusations de racisme

Le dernier cliché montre plusieurs membres du casting assis côte à côte et regardant vers l'océan. Un signe d'apaisement pour montrer son attachement à Naya Rivera, malgré leur passif.

Contrairement aux autres acteurs de la série qui se sont très vite exprimés sur les réseaux sociaux dès la disparition de Naya Rivera le 8 juillet dernier, Lea Michele est très discrète depuis début juin et les accusations de racisme dont elle a été l'objet de la part de Samantha Ware, une ancienne collègue de la série Glee.

Malgré des excuses, Lea Michele a même désactivé son compte Twitter après des harcèlements à la suite de la disparition de Naya Rivera. Certains internautes l'ont accusé de la mort de l'actrice et d'autres sont allés jusqu'à dire : "Prenez Lea Michele et rendez-nous Naya Rivera".

Dénoncée pour son comportement

Les accusations de Samantha Ware avaient été soutenues par deux autres membres du casting de la série Alex Newell (Unique) et Amber Riley (Mercedes). Heather Morris, l'interprète de Brittany, avait quant à elle assuré sur Twitter qu'il était "désagréable de travailler avec elle" et qu'elle devait "être dénoncée" pour le fait d'avoir traité "les autres sans respect pendant tout ce temps", mais n'avait pas évoqué de comportement raciste. Des acteurs de Broadway ayant travaillé avec Lea Michele par le passé étaient alors sortis du silence pour dénoncer son comportement. Craig Ramsay l'a même qualifiée de "personne horrible".