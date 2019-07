Le rappeur américain A$AP Rocky sera bien jugé en Suède pour violences

et AFP

Du milieu de la musique urbaine aux plus hautes sphères politiques, l'affaire A$AP Rocky fait couler beaucoup d'encre. Détenu en Suède depuis le 3 juillet dernier, le rappeur américain ainsi que deux membres de son entourage seront jugés pour violences, a annoncé le procureur.

L'artiste de 30 ans s'était battu dans les rues de Stockholm après un concert le 30 juin. Depuis son arrestation, ses amis et fans réclament sa libération et dénoncent un acharnement de la justice suédoise. Sur une vidéo amateur, diffusée par TMZ, le rappeur met au sol un jeune homme avant de l’asséner de coups. Dans d'autres vidéos postées sur le compte Instagram d'A$AP Rocky, on le voit demander à plusieurs reprises à deux jeunes hommes de cesser de le suivre.

La défense d'A$AP Rocky soutient qu'il n'a fait que réagir en situation de légitime défense aux provocations d'un petit groupe de personnes qui le harcelaient et le suivaient, lui et son entourage. Pour cette rixe, le rappeur encourt jusqu'à deux ans de prison. La date du procès doit être fixée ultérieurement par le tribunal de Stockholm.

> A$AP Rocky and Crew Allegedly Attack Guy on Street in Stockholm ' TMZ Date : 03/07/2019

Donald Trump défend le rappeur américain

Plusieurs élus du Congrès américain ont exhorté la Suède à libérer le musicien et un ancien ambassadeur américain à Stockholm, Mark Brzezinski, dénonce une "injustice à caractère racial". Le gouvernement suédois lui a opposé que la justice était totalement indépendante de l'exécutif.

Alerté de la situation, Donald Trump a affirmé le week-end dernier qu'il était prêt à se porter "personnellement" garant du rappeur et qu'il l'avait fait savoir au Premier ministre suédois Stefan Löfven. Selon la presse américaine, c'est Kim Kardashian qui aurait demandé au Président américain d'intervenir.