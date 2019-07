Emmanuel-Philibert de Savoie et Clotilde Courau à la soirée Vanity Fair après la 90e cérémonie des Oscars (2018)

publié le 22/07/2019 à 12:51

Une affaire de professionnels. Vendredi 19 juillet 2019, Clotilde Courau et Emmanuel-Philibert de Savoie se sont rendu compte en fin d'après-midi que leur pied-à-terre parisien, situé dans le XVe arrondissement parisien, s'était fait cambrioler.



On ne connaît pas encore la valeur exacte des pertes du couple, mais une source proche du dossier a révélé quelques informations au Parisien : "Rien que les plus belles pièces volées font monter l’addition à près d’un demi-million d’euros". Le couple a de nombreux bijoux d'une grande valeur, la police soupçonne donc des voleurs expérimentés et bien informés.

"Les investigations s’annoncent compliquées, ce genre de cambriolage est rarement l’œuvre d’amateurs, car pour écouler les bijoux ensuite il faut avoir un bon réseau de receleurs, puisqu'ils sont reconnaissables", a confié la même source au Parisien. Le fils du prétendant au trône d'Italie a épousé l'actrice en 2003. Ensemble, ils ont deux enfants, Luisa de Savoie et Vittoria de Savoie.