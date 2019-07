publié le 24/07/2019 à 14:36

Les fans de Maître Gims, qui se fait désormais appeler Gims, ne pensaient pas un jour découvrir entièrement le visage de leur idole. Et pourtant, le 23 juillet 2019, l'interprète de Bella et Sapés comme jamais a bel et bien posté une photo où son visage n'est pas caché par ses célèbres lunettes de soleil.

"J'ai rien d'autre à ajouter, merci", écrit sobrement la star sur son compte Instagram suivi par des milliers d'abonnés. Jamais Gims n'avait posté une photo sur ses réseaux sociaux sans lunettes de soleil. En 2015, il confiait d'ailleurs à RTL qu'il protège sa célébrité grâce à ses accessoires, aussi célèbres que lui-même : "Avec mes lunettes, c'est le premier pas que j'ai fait. Quand je les retire, on me reconnaît un peu moins. Je ne peux pas être en permanence Maître Gims".

Sur Instagram, les fans sont bien évidemment ravis de découvrir enfin le visage nu de l'artiste aux nombreux succès. "Tu es trop beau", peut-on lire dans les commentaires. Certains lui demandent "une photo plus nette" pour la prochaine fois, puisque sa tête, en partie baissée sur la photo, limite la bonne visibilité. D'autres lui citent les paroles de La Même en duo avec Vianney où Maître Gims chante : "Alors je zigzague toujours avec ces lunettes noires. J'entends les gens se demander "quand est-ce que tombe le masque ?". C'est désormais chose faite.