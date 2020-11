Le producteur Cyril Colbeau-Justin est décédé à 50 ans

publié le 08/11/2020 à 19:12

Cyril Colbeau-Justin, le producteur français est décédé le 7 novembre dernier à 50 ans. Il avait notamment été récompensé aux César pour "Les Garçons et Guillaume, à table !" et travaillé avec de nombreux réalisateurs dont Olivier Marchal (36 Quai des Orfèvres) et Guillaume Nicloux (Valley of Love). Il est décédé des suites d'une longue maladie.

Cyril Colbeau-Justin a démarré sa carrière dans les années 90 avec Jean-Baptiste Dupont. Ils fondent la société de production baptisée LGM Production. Ensemble ils ont produit les premiers films d'Olivier Marchal : Gangsters, 36 Quai des Orfèvres, MR73 et Les Lyonnais. Mais aussi le remake américain de Blood Ties, intitulé Les Liens du Sang de Guillaume Canet et de nombreuses comédies françaises dont Mais qui a tué Pamela Rose ? d'Éric Lartigau, Boule & Bill et Connasse, princesse des cœurs avec Camille Cottin.

En 2012, Cyril Colbeau-Justin cartonne avec Cloclo de Florent-Emilio Siri et dont le premier rôle est tenu par Jérémie Renier. En 2014 c'est la consécration avec deux César (Meilleur Film et Meilleur premier film) pour Les Garçons et Guillaume, à table ! de Guillaume Gallienne.

Le producteur Dominique Farrugia lui a rendu hommage sur Instagram en écrivant : "Même si je savais qu’il devait partir, je suis dévasté. C’était mon ami. Il était un grand producteur. Cyril Colbeau Justin. Je t’embrasse là où tu es."