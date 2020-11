Alain Delon fête ses 85 ans et "il va très bien", rassure son fils Alain-Fabien

publié le 06/11/2020 à 11:07

Alain Delon est bel et bien un des acteurs les plus emblématiques du cinéma français... Et le comédien fêtera ce dimanche ses 85 ans... Un anniversaire particulier puisqu'Alain Delon se remet depuis un an et demi d'un AVC, au calme... "Petit A, il va très bien, j'ai vu passé deux-trois trucs où il disait qu'il n'allait pas très bien mais c'est faux, il s'améliore, a tenu à rassurer son fils Alain-Fabien. Il marche, ça reste un homme d'un certain âge, on ne va pas se mentir mais il va très bien. Et oui, il me regarde [au cinéma]. Pour la série [Grand Hôtel] il m'appelait avant et après pour debriefer. Il était très content de ça".

Les 85 ans du comédien sont célébrés à la fois en livre et en films à la télé... Côté livre, notez le magnifique ouvrage Alain Delon, le dernier guépard de Baptiste Vignol aux éditions Grund : 200 photos magnifiques dont certaines sont rares à travers plusieurs décennies du cinéma français et mondial aux côtés des réalisateurs et des films qui ont bâti sa légende, de Plein soleil à Nouvelle vague... On y croise des réalisateurs, partenaires ou compagnes, qui ont fait Delon, l'homme et l'acteur. Et pour prolonger tout cela, notez que la plateforme Salto, (qui regroupe les programmes de TF1, France Télévision et M6), propose de revoir 6 films avec Alain Delon...

Trois films cultes à découvrir sur Salto

Nous en avons retenu trois aujourd'hui, trois facettes du talent du comédien. On commence par le film qui a tout changé, tout décidé, tout dessiné de son destin... C'était il y a 60 ans : Plein soleil de René Clément... Le premier sommet de sa carrière. Une histoire vénéneuse qui parle de manipulation, de soumission, d'humiliation et de révolte...

Autre époque, autre genre, en 1976. Alain Delon a parsemé sa filmographie de personnages mutiques, minéraux, notamment chez Jean-Pierre Melville : en voici un bel exemple dans le film de Joseph Losey M. Klein. Quand un marchand d'art au nom à consonance juive découvre qu'un autre M. Klein utilise son identité et leur fait risquer à tous deux la déportation... Un grand film sur l'identité et les préjugés qui a remporté le César 1977 du Meilleur film.

Alain Delon s'est également illustré dans de nombreux films policiers comme dans Mort d'un pourri de Georges Lautner ou comment l'ami d'un député corrompu va se retrouver au cœur d'une machination politico-affairiste où tous les coups sont permis : Alain Delon, Michel Aumont, Ornella Muti, Stéphane Audran, Daniel Ceccaldi... Un casting merveilleux. Ce film comme M. Klein, Plein soleil mais aussi Le centurion, Le samouraï et Borsalino & co... sont à découvrir ou redécouvrir à partir d'aujourd'hui sur la plateforme Salto.