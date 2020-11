"Retour vers le futur" : l'actrice Elsa Raven est décédée à 91 ans

publié le 05/11/2020 à 11:23

Elsa Raven est décédée le 4 novembre dernier à son domicile de Los Angeles, à 91 ans. La nouvelle a été confirmée par son agent David Shaul, comme le rapporte le média américain Deadline. L'actrice est notamment connue pour son rôle de la militante dans Retour vers le futur où elle hurle aux passants de sauver l'Horloge de l'Hôtel de Ville.

De son vrai nom Elsa Rabinowitz, elle a démarré sa carrière sur les planches de New York. Au cinéma, elle est au casting du mythique Retour vers le futur, mais aussi dans Titanic dans le rôle d'Ida Strauss, dont la plupart des scènes sont coupées au montage. Mais, elle apparaît dans le clip My Heart Will Go On de Céline Dion, où l'on voit un couple âgé dans une salle remplie d'eau. Elle partage aussi l'affiche avec John Malkovich dans La ligne de mire de Clint Eastwood.

À la télévision, elle fait partie des protagonistes des séries Amen, Days of Our Lives et Urgences.

